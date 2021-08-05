Суд Москвы признал инвестора Майкла Калви виновным в растрате
Американец Майкл Калви признан виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей.
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Мещанский суд Москвы признал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей. Также виновным признан и француз Филипп Дельпаль - другой фигурант дела.
«Суд установил: Калви, Дельпаль... совершили растрату», - заявил судья в ходе заседания.
В 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого является Майкл Калви.