В Польше более 30 человек пострадали при столкновении двух трамваев

В польской Познани произошло столкновение двух трамваев на площади Староленка. В результате аварии пострадал 31 человек. В районе ДТП образовался большой затор. Как сообщили в полиции, оба водителя были трезвыми. По предварительным данным, один из трамваев въехал сзади во второй.

«Всего в столкновении трамваев пострадал 31 человек. Все люди были в сознании. Непосредственной опасности для жизни не было. Это были, как правило, переломы у тяжелых раненых. У некоторых - ссадины, часть людей в сильном шоке», - сообщили РИА Новости в местной службе скорой помощи.

В июне в центре Москвы автомобиль Mercedes Maybach столкнулся с трамваем. Движение на месте дорожной аварии было временно затруднено.