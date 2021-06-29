В центре Москвы столкнулись Maybach и трамвай

В центре Москвы автомобиль Mercedes Maybach столкнулся с трамваем. О произошедшем сообщила столичная автоинспекция на своей странице в Twitter.

ДТП произошло в 17:00 на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова. Движение на месте дорожной аварии было временно затруднено.

По факту произошедшего проводится проверка. По предварительной информации, пострадавших нет.