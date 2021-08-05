В Шереметьево ребенок травмировал руку в лифте

В лифте аэропорта Шереметьево в Москве ребенок травмировал руку. Его госпитализировали, состояние оценивается как стабильное. Специалисты аэропорта впоследствии осмотрели лифт и установили, что лифт был исправен. По факту травмирования ребенка организована прокурорская проверка.

«Сегодня в 16:20 мск в медпункт терминала D аэропорта Шереметьево обратилась пассажирка с ребенком 2015 года рождения, получившим травму руки в кабине лифта в результате неосторожности. В медпункте ребенку незамедлительно была оказана необходимая первичная медицинская помощь, оперативно была вызвана бригада центра медицины катастроф МО, постоянно находящаяся на дежурстве в аэропорту, и вызвана бригада скорой помощи», - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Ранее прокуратура Петропавловска-Камчатского начала проверку по факту получения 6-летним мальчиком травм в районе стадиона «Спартак» краевой столицы. Ребенок пострадал во время игры на батуте.