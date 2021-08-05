В Петропавловске прокуратура проводит проверку по факту получения травм ребенком в результате падения батута

Прокуратура Петропавловска-Камчатского проводит проверку по факту по факту получения 6-летним мальчиком травм в районе стадиона Спартак краевой столицы. Ребенок пострадал во время игры на батуте. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского крае.

«Предварительно установлено, что дети играли на батуте. Из-за сильного порыва ветра он перевернулся и накрыл играющих на нем детей. Один из мальчиков получил травмы, в настоящее время ребенок проходит обследование в медицинском учреждении», - говорится в сообщении.

Ранее в Алтайском крае после проверки инспекторов Гостехнадора было принято решение временно закрыть все аттракционы с надувными батутами для отдыха детей. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, нарушения были выявлены при монтаже каждой из развлекательно-спортивных конструкций.