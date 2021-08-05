В МЧС прокомментировали задымление на Киевском вокзале

Задымление на Киевском вокзале произошло из-за возгорания личных вещей, угрозы для посетителей нет. О этом сообщили в столичном МЧС.

«На цокольном этаже здания происходило загорание личных вещей на площади около 25 квадратных метров. В 17.42 возгорание полностью ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», - сообщили в службе.

Ранее видео инцидента опубликовал в соцсетях посетитель вокзала. Судя по кадрам, эвакуация здания не проводилась.