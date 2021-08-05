На Киевском вокзале зафиксировано задымление

Очевидцы сообщили о задымлении на Киевском вокзале в Москве. В помещениях вокзала наблюдается дым неизвестного происхождения.

Видео инцидента опубликовал в соцсетях посетитель вокзала. Судя по кадрам, эвакуация здания не проводится. На данный момент официальной информации об инциденте не поступало.

В 2017 году на Киевском вокзале произошел пожар. При разборе завалов спасатели нашли тела двух погибших.