Участника штурма Капитолия арестовали поле того, как мать опубликовала его фото из здания

Сотрудники ФБР арестовали одного из участников штурма вашингтонского Капитолия Тайлера Слэкера. Агентам удалось вычислить мужчину после того, как его мать опубликовала в Facebook фотографию сына, которую он сделал внутри разгромленного правительственного здания. Об этом рассказало издание Insider.

В ходе расследования удалось установить, что мужчина действительно находился в Капитолии во время штурма, судя по геолокации его телефона и записи с камер наблюдения, на которой он делает то самое селфи.

Слэкер обвиняется в незаконном проникновении в правительственное здание и участии в беспорядках.

В июле впервые дали «реальный срок» по делу о штурме Капитолия, у стен которого в начале года произошли несанкционированные акции протеста. Житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев тюрьмы.