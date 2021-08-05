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Участника штурма Капитолия арестовали поле того, как мать опубликовала его фото из здания

Алексей Курильченко
17:06 05.08.2021
ФБР арестовало мужчину, который сфотографировался во время штурма Капитолия - его мать выложила фото в соцсети.
Участника штурма Капитолия арестовали поле того, как мать опубликовала его фото из здания
© Фото: Department of Justice
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Сотрудники ФБР арестовали одного из участников штурма вашингтонского Капитолия Тайлера Слэкера. Агентам удалось вычислить мужчину после того, как его мать опубликовала в Facebook фотографию сына, которую он сделал внутри разгромленного правительственного здания. Об этом рассказало издание Insider.

В ходе расследования удалось установить, что мужчина действительно находился в Капитолии во время штурма, судя по геолокации его телефона и записи с камер наблюдения, на которой он делает то самое селфи.

Слэкер обвиняется в незаконном проникновении в правительственное здание и участии в беспорядках.

В июле впервые дали «реальный срок» по делу о штурме Капитолия, у стен которого в начале года произошли несанкционированные акции протеста. Житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев тюрьмы.

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