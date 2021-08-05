Полтысячи человек, служивших в научных ротах и технополисе «ЭРА», работают в институтах МО

Почти 580 человек, служивших в научных ротах и технополисе «ЭРА», работают в институтах Минобороны.

«Из всех отслуживших в научных ротах и технополисе "ЭРА" почти 580 ребят пошли работать в наши научные организации, наши НИИ и в высокотехнологичные отрасли нашей военной деятельности - это военный космос, ракетостроение», - отметил Шойгу на встрече с учеными в Новосибирске.

Министр напомнил, что конкурс в научную роту на первом наборе достигал впечатляющих показателей в 25 человек на место. Сегодня же в Вооруженных силах действует 17 научных рот. В одном только технополисе «ЭРА» насчитывается 680 человек, проходящих срочную службу и одновременно занимающихся наукой.

Шойгу подчеркнул, что за все время работы технополиса там было получено более сотни изобретений.

Ранее Сергей Шойгу объяснил, зачем оказывать военную помощь Таджикистану и Узбекистану.