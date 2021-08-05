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Российские базы в Киргизии и Таджикистане задействуют в случае агрессии из Афганистана

Тимур Шерзад
16:38 05.08.2021
Министр обороны отметил важность совместной для Москвы и Душанбе программы перевооружения армии Таджикистана - возможно, скоро придется заняться и пограничными войсками этой страны. Сама программа рассчитана до 2040 года. 
Российские базы в Киргизии и Таджикистане задействуют в случае агрессии из Афганистана
© Фото: Минобороны России
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Сергей Шойгу заявил, что российские базы в Киргизии и Таджикистане задействуют в случае агрессии из Афганистана. 

«Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и, конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость», - сказал Шойгу на встрече с учеными в Новосибирске. 

Шойгу констатировал, что другие члены ОДКБ не могут находиться с Россией на равных по своим возможностям и оборонному потенциалу. Из этого следует необходимость в помощи им на афганском направлении - ведь речь идет в итоге о безопасности России. 

«Надеемся на то, что те соглашения, которые существуют с движением "Талибан"*, будут выполняться. Но, имея прошлый и позапрошлый опыт, конечно, в это тяжело с ходу поверить. Этим надо заниматься, чтобы все это не пришло к нам в страну. И тут надо наших членов ОДКБ всячески поддерживать, помогать им», - сказал Шойгу.

Шойгу оценил и финансовые затраты на связанные с военной помощью южным соседям России, граничащим с Афганистаном. По его словам, это «не те деньги, о которых надо задумываться, когда решаем такие вещи». 

Также Шойгу отметил важность совместной для Москвы и Душанбе программы перевооружения армии Таджикистана - возможно, скоро придется заняться и пограничными войсками этой страны. Сама программа рассчитана до 2040 года. 

Шойгу напомнил о старте больших совместных учений России и Таджикистана близ афганской границы. На них будут отрабатываться задачи, связанные с ситуацией в регионе. От России участвуют более тысячи человек. 

Ранее Шойгу рассказал о работе, проделанной для обеспечения жильем военнослужащих.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация. 

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