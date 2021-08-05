Сергей Шойгу заявил, что российские базы в Киргизии и Таджикистане задействуют в случае агрессии из Афганистана.

«Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и, конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость», - сказал Шойгу на встрече с учеными в Новосибирске.

Шойгу констатировал, что другие члены ОДКБ не могут находиться с Россией на равных по своим возможностям и оборонному потенциалу. Из этого следует необходимость в помощи им на афганском направлении - ведь речь идет в итоге о безопасности России.

«Надеемся на то, что те соглашения, которые существуют с движением "Талибан"*, будут выполняться. Но, имея прошлый и позапрошлый опыт, конечно, в это тяжело с ходу поверить. Этим надо заниматься, чтобы все это не пришло к нам в страну. И тут надо наших членов ОДКБ всячески поддерживать, помогать им», - сказал Шойгу.

Шойгу оценил и финансовые затраты на связанные с военной помощью южным соседям России, граничащим с Афганистаном. По его словам, это «не те деньги, о которых надо задумываться, когда решаем такие вещи».

Также Шойгу отметил важность совместной для Москвы и Душанбе программы перевооружения армии Таджикистана - возможно, скоро придется заняться и пограничными войсками этой страны. Сама программа рассчитана до 2040 года.

Шойгу напомнил о старте больших совместных учений России и Таджикистана близ афганской границы. На них будут отрабатываться задачи, связанные с ситуацией в регионе. От России участвуют более тысячи человек.

Ранее Шойгу рассказал о работе, проделанной для обеспечения жильем военнослужащих.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.