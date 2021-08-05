Огонь, взрывы, колючая проволока: участники «Индры» проходят «психологическую полосу» под Волгоградом

Подорвать склад боеприпасов, захватить информатора и эвакуировать раненого. Такие задачи сегодня выполняют участники совместных российско-индийских учений «Индра-2021».

Разведчики вышли на полосу препятствий. Им пришлось пройти два километра огня, дыма, колючей проволоки и взрывов. Тренировки проходили при постоянном контакте с условным противником. Ситуацию осложняла и необходимость преодолеть полосу препятствий гораздо быстрее, чем соперник.

В маневрах участвуют разведрота Южного округа, а также мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. Индию представляет тактическая группа из 250 военнослужащих.