Армия В Генштабе заявили, что РФ и Узбекистан должны быть готовы вместе противодействовать терроризму Андрей Аркадьев Герасимов находится с официальным визитом в Узбекистане, в ходе которого он посетит активную фазу совместных российско-узбекских тактических учений. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российская и узбекская армии должны быть готовы вместе противодействовать международному терроризму, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. «В текущей военно-политической обстановке с учетом угроз, исходящих от международного терроризма, наши Вооруженные силы - России и Узбекистана - должны быть готовы вместе противодействовать этим террористическим бандам», - сказал он в ходе встречи со своим узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым. Герасимов находится с официальным визитом в Узбекистане, в ходе которого он посетит активную фазу совместных российско-узбекских тактических учений, проводимых в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области, в рамках которых армии РФ и Узбекистана отработают совместные действия по защите территориальной целостности стран Центрально-Азиатского региона. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика