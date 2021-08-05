Шойгу отметил роль ученых Сарова в создании боевого лазера «Пересвет»

Боевой лазер «Пересвет» разработан усилиями Саровского ядерного центра. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Поверьте мне, я трачу много времени, чтобы с каждым поговорить и каждого посмотреть. Там несколько больших конференций, на которых будет обсуждаться искусственный интеллект и так далее. Я бываю у ваших коллег в Сарове. Благодаря их усилиям и нашему постоянному вниманию мы поставили такое замечательное оружие, как "Пересвет". И мы сегодня его уже имеем на вооружении. Я, во всяком случае, и те, кто занимается в ведомстве наукой, относимся к этому предельно внимательно», - сказал Шойгу на встрече с учеными в Новосибирске.

Он сделал это, отвечая на вопрос академика Сергея Багаева относительно бюрократии, вынуждающей его регулярно ездить в Москву для решения вопросов Института лазерной физики.

Министр обороны выразил свое отрицательное отношение к бюрократии и заверил академика, что в его ведомстве делают все, чтобы сократить дистанцию для науки. Причем это относится как к «гаражным» энтузиастам, так и к большой науке.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Минобороны продолжит бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции.