Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу отметил роль ученых Сарова в создании боевого лазера «Пересвет»

Тимур Шерзад
15:42 05.08.2021
Министр обороны выразил свое отрицательное отношение к бюрократии и подчеркнул, что в его ведомстве делают все, чтобы сократить дистанцию для науки. Причем это относится как к «гаражным» энтузиастам, так и к большой науке. 
Шойгу отметил роль ученых Сарова в создании боевого лазера «Пересвет»
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Боевой лазер «Пересвет» разработан усилиями Саровского ядерного центра. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. 

«Поверьте мне, я трачу много времени, чтобы с каждым поговорить и каждого посмотреть. Там несколько больших конференций, на которых будет обсуждаться искусственный интеллект и так далее. Я бываю у ваших коллег в Сарове. Благодаря их усилиям и нашему постоянному вниманию мы поставили такое замечательное оружие, как "Пересвет". И мы сегодня его уже имеем на вооружении. Я, во всяком случае, и те, кто занимается в ведомстве наукой, относимся к этому предельно внимательно», - сказал Шойгу на встрече с учеными в Новосибирске. 

Он сделал это, отвечая на вопрос академика Сергея Багаева относительно бюрократии, вынуждающей его регулярно ездить в Москву для решения вопросов Института лазерной физики. 

Министр обороны выразил свое отрицательное отношение к бюрократии и заверил академика, что в его ведомстве делают все, чтобы сократить дистанцию для науки. Причем это относится как к «гаражным» энтузиастам, так и к большой науке. 

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Минобороны продолжит бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:43 В стране и мире
«Приезжайте прямо сейчас»: Путин позвал Савельева обсудить вопросы транспорта
15:56 В стране и мире
Мурашко: в России от COVID-19 привиты уже 38,9 миллиона человек
12:59 В стране и мире
Видео
В Башкирии сильный ветер сносит крыши домов и школ
14:12 Спорт
Российский борец Угуев завоевал 16-е золото для РФ на Олимпиаде в Токио
15:55 Армия
В Генштабе заявили, что РФ и Узбекистан должны быть готовы вместе противодействовать терроризму
Популярное
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Видео
Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.