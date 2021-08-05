Шойгу рассказал об обеспечении военнослужащих жильем

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о решении проблемы с обеспечением военнослужащих жильем за последние десять лет. По словам главы ведомства, количество военнослужащих, находящихся в распоряжении Вооруженных сил РФ, в 2012 году составляло почти 87 тысяч человек.

«На 2012 год у нас было не обеспеченных квартирами в армии, находящихся в распоряжении, почти 87 тысяч. Это огромная нагрузка на оборонный бюджет. Они получали только около 40 млрд рублей зарплаты, при этом никакой отдачи конечно же не было, они сидели и ждали, когда им дадут жилье. Надо было эту проблему решать», - сказал глава военного ведомства.

Шойгу напомнил, что для решения проблемы была введена военная ипотека.

«А вторая часть - когда мы поняли, что мы в состоянии просто выдать людям субсидию средств, и он сам решал, что ему делать - покупать, строить. Многие пошли по этому пути. Сегодня программа продолжается, у нас таких распоряженцев осталось человек 100», - отметил министр.

Ранее на встрече с научной общественностью в Новосибирске Шойгу заявил, что Минобороны России продолжит работу по борьбе с COVID-19.