Армия Шойгу считает, что нужно изменить оценку эффективности работы научных учреждений для ОПК Андрей Аркадьев Заместитель председателя Сибирского отделения РАН академик Николай Похиленко спросил министра обороны РФ, как можно поменять отношение Министерства образования и науки РФ к работам институтов для ОПК. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что нужно менять оценочные показатели деятельности научных учреждений, которые ведут разработки для предприятий российской оборонки. «Попробую на эту тему пообщаться, но для этого мне надо поглубже погрузиться в эту тему, потому что не люблю дилетантизма, а тем более, когда общаешься с министром науки», - сказал министр. По мнению Шойгу результаты работ для ОПК не стоит обнародовать в иностранных научных изданиях. В тоже время такие публикации влияют на оценку эффективности научных учреждений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика