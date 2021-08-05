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Шойгу считает, что нужно изменить оценку эффективности работы научных учреждений для ОПК

Андрей Аркадьев
15:17 05.08.2021
Заместитель председателя Сибирского отделения РАН академик Николай Похиленко спросил министра обороны РФ, как можно поменять отношение Министерства образования и науки РФ к работам институтов для ОПК.
Шойгу считает, что нужно изменить оценку эффективности работы научных учреждений для ОПК
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что нужно менять оценочные показатели деятельности научных учреждений, которые ведут разработки для предприятий российской оборонки.

«Попробую на эту тему пообщаться, но для этого мне надо поглубже погрузиться в эту тему, потому что не люблю дилетантизма, а тем более, когда общаешься с министром науки», - сказал министр.

По мнению Шойгу результаты работ для ОПК не стоит обнародовать в иностранных научных изданиях. В тоже время такие публикации влияют на оценку эффективности научных учреждений.

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