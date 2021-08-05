В Минздраве сообщили о замедлении прироста пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прирост пациентов с коронавирусной инфекцией в стране замедляется. Об этом он сообщил во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», - сказал глава Минздрава.

Ранее в Минздраве одобрили предложение ГД РФ об увеличении выплат за осложнения после прививки. Сегодня, если граждане после вакцинации стали инвалидами, они могут рассчитывать на выплату десяти тысяч рублей. С 2000 года размер пособия не пересматривался.