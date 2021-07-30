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В Минздраве одобрили предложение ГД РФ об увеличении выплат за осложнения после прививки

Ян Брацкий
15:05 30.07.2021
В Госдуме РФ также выступили с инициативой застраховать каждого привившегося от коронавирусной инфекции на десять миллионов рублей.
В Минздраве одобрили предложение ГД РФ об увеличении выплат за осложнения после прививки
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В России могут увеличить размер единовременной выплаты пострадавшим от поствакцинальных осложнений. С такой инициативой выступили в Госдуме РФ. Соответствующее письмо направили главе Минздрава Михаилу Мурашко. Глава ведомства счел это предложение целесообразным.

Сегодня, если граждане после вакцинации стали инвалидами, они могут рассчитывать на выплату десяти тысяч рублей. С 2000 года размер пособия не пересматривался, напоминает РБК.

Кроме того, депутаты Госдумы предложили застраховать каждого привившегося от коронавирусной инфекции на десять миллионов рублей. В свою очередь, в Минздраве рассказали о выплате семье погибшего после вакцинации 30 тысяч рублей и пособиях по утрате трудоспособности.

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