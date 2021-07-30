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Зеленский распорядился привести границы Украины «в боевое соответствие»

Ян Брацкий
21:27 30.07.2021
Глава украинского государства отправился в рабочую поездку по Донецкой области, где он встречается с военнослужащими и другими представителями силового блока.
Зеленский распорядился привести границы Украины «в боевое соответствие»
© Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский распорядился привести «в боевое соответствие» госграницы страны. С принятым решением журналистов ознакомил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Выездное состояние Совбеза прошло в Краматорске Донецкой области.  

«На заседании были рассмотрены в режиме "секретно" отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», - приводит ТАСС слова секретаря украинского Совбеза.

Решению Зеленского предшествовал доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского, добавил Данилов.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Там глава государства встретился с военнослужащими, которые принимают участие в Операции объединенных сил на востоке Украины». А в минувшую среду, 28 июля, Зеленский уволил командующих Генштабом и Объединенными силами в Донбассе. Позднее глава государства назначил новых руководителей.

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