В стране и мире Конфликт в Донбассе Зеленский распорядился привести границы Украины «в боевое соответствие» Ян Брацкий Глава украинского государства отправился в рабочую поездку по Донецкой области, где он встречается с военнослужащими и другими представителями силового блока. © Фото: president.gov.ua Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский распорядился привести «в боевое соответствие» госграницы страны. С принятым решением журналистов ознакомил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Выездное состояние Совбеза прошло в Краматорске Донецкой области. «На заседании были рассмотрены в режиме "секретно" отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», - приводит ТАСС слова секретаря украинского Совбеза. Решению Зеленского предшествовал доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского, добавил Данилов. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Там глава государства встретился с военнослужащими, которые принимают участие в Операции объединенных сил на востоке Украины». А в минувшую среду, 28 июля, Зеленский уволил командующих Генштабом и Объединенными силами в Донбассе. Позднее глава государства назначил новых руководителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика