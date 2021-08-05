Шойгу заявил, что Минобороны России продолжит противодействовать COVID-19

Сергей Шойгу заявил, что Минобороны России продолжит работу по борьбе с COVID-19.

«Конечно, мы продолжаем работать в этом направлении, появляются новые вакцины: и "Лайт", и прочие. Но я не медик, у нас есть врачи, у нас есть институты, у нас есть центры, у нас есть, в конце концов, те, кто занимался предотвращением и ликвидацией. Это войска радиационной, химической и биологической защиты», - сказал министр обороны на встрече с научной общественностью в Новосибирске.

Шойгу напомнил о роли 48-го Центрального НИИ Минобороны России в разработке вакцины «Спутник V» на базе платформы, использованной ранее для вакцины против Эболы - к ней, кстати, тоже причастен этот институт.

«Сегодня самый надежный способ - это вакцинация. А вообще все, что касается пандемии... надо понять одну простую вещь: это надолго, нам надо научиться с этим жить, находить новые препараты, новые методы лечения, диагностики», - подчеркнул Шойгу.

Министр добавил, что по поручению президента России Минобороны построило, причем в сжатые сроки, 31 многопрофильный центр, где люди лечились от инфекции. В вооруженных же силах страны и заболеваемость, и смертность на человека кратно ниже, чем в гражданском секторе.

Шойгу упомянул и роль военных медиков - они реагировали на любое обращение из регионов. Всего военные врачи были задействованы в 37 субъектах страны.

«В Московской области, например, у нас было задействовано 600 наших врачей, вылечили мы там больше 10 тысяч. Мы работали на Дальнем Востоке, в Красноярском крае, на северах, в Туве и Хакасии, готовы продолжать это делать», - Заметил Шойгу

Шойгу особо отметил, что одна из главных задач - диагностика. Именно поэтому сеть лабораторий Минобороны была увеличена в 9 раз за первые три месяца пандемии.