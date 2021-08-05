Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу заявил, что Минобороны России продолжит противодействовать COVID-19

Тимур Шерзад
15:07 05.08.2021
Шойгу особо отметил, что одна из главных задач - диагностика. Именно поэтому сеть лабораторий Минобороны была увеличена в 9 раз за первые три месяца пандемии. 
Шойгу заявил, что Минобороны России продолжит противодействовать COVID-19
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сергей Шойгу заявил, что Минобороны России продолжит работу по борьбе с COVID-19. 

«Конечно, мы продолжаем работать в этом направлении, появляются новые вакцины: и "Лайт", и прочие. Но я не медик, у нас есть врачи, у нас есть институты, у нас есть центры, у нас есть, в конце концов, те, кто занимался предотвращением и ликвидацией. Это войска радиационной, химической и биологической защиты», - сказал министр обороны на встрече с научной общественностью в Новосибирске. 

Шойгу напомнил о роли 48-го Центрального НИИ Минобороны России в разработке вакцины «Спутник V» на базе платформы, использованной ранее для вакцины против Эболы - к ней, кстати, тоже причастен этот институт. 

«Сегодня самый надежный способ - это вакцинация. А вообще все, что касается пандемии... надо понять одну простую вещь: это надолго, нам надо научиться с этим жить, находить новые препараты, новые методы лечения, диагностики», - подчеркнул Шойгу.

Министр добавил, что по поручению президента России Минобороны построило, причем в сжатые сроки, 31 многопрофильный центр, где люди лечились от инфекции. В вооруженных же силах страны и заболеваемость, и смертность на человека кратно ниже, чем в гражданском секторе. 

Шойгу упомянул и роль военных медиков - они реагировали на любое обращение из регионов. Всего военные врачи были задействованы в 37 субъектах страны. 

«В Московской области, например, у нас было задействовано 600 наших врачей, вылечили мы там больше 10 тысяч. Мы работали на Дальнем Востоке, в Красноярском крае, на северах, в Туве и Хакасии, готовы продолжать это делать», - Заметил Шойгу

Шойгу особо отметил, что одна из главных задач - диагностика. Именно поэтому сеть лабораторий Минобороны была увеличена в 9 раз за первые три месяца пандемии. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:13 В стране и мире
Путин осмотрит пострадавшие от пожара районы Челябинской области в ходе рабочей поездки
14:12 Спорт
Российский борец Угуев завоевал 16-е золото для РФ на Олимпиаде в Токио
12:59 В стране и мире
Видео
В Башкирии сильный ветер сносит крыши домов и школ
12:35 Армия
Видео
Шойгу: время загрузки полетного задания в вооружение самолета сократилось в три раза
10:07 Спорт
Российский боксер Батыргазиев завоевал золотую медаль в Токио
Популярное
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Видео
Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.