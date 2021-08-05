Путин осмотрит пострадавшие от пожара районы Челябинской области в ходе рабочей поездки

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу рабочую поездку в Челябинскую область и осмотрит вместе, пострадавшие от лесных пожаров. Также глава государства проведет совещание о ликвидации последствий.

«Шестого августа президент России Путин совершит рабочую поездку в Челябинскую область. Глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Также президент встретится с губернатором Челябинской области», - сообщает пресс-служба Кремля.

В Челябинской области, где лесные пожары уничтожили 40 домов и 23 дачи, на данный ситуация стабилизировалась. Накануне президент РФ в телефонном разговоре с губернатором Алексеем Текслером поручил сформулировать предложения по восстановлению утраченного жилья.