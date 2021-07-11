В Челябинской области начали оказывать матпомощь пострадавшим при лесном пожаре

В Челябинской области, где лесные пожары уничтожили 40 домов и 23 дачи, ситуация стабилизировалась. В регионе прошли обильные осадки, в целом похолодало. Пламя сходит на нет. Специальная комиссия приступила к оценке ущерба. Накануне президент РФ в телефонном разговоре с губернатором Алексеем Текслером поручил сформулировать предложения по восстановлению утраченного жилья и организовать летний отдых для эвакуированных детей.

Владельцам сгоревших домой в поселках Джабык и Запасное обещали построить новое жилье. Пострадавшим также помогут восставить утраченные в пламени документы. Жителям выплатят материальную помощь. Об этом заявили в правительстве региона.

«По поручению губернатора Алексея Текслера мы со вчерашнего дня принимаем заявления на оказание материальной помощи. Сотрудники карталинского управления соцзащиты выехали в Джабык и Запасное, где они сегодня продолжат работу», - сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Обширный лесной пожар полностью уничтожил несколько десятков домов в поселке Джабык. Как передает с места происшествия корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин, улица Мира в населенном пункте выгорела дотла.