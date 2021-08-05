В Таджикистане разбился вертолет со спасателями, летевшими на помощь московским туристам

В горах Таджикистана потерпел крушение вертолет местной спасательной службы. Транспорт направлялся на помощь туристам из Москвы, которые попали под лавину при восхождении на ущелье Поймазор. В результате крушения погиб пилот вертолета, четыре человека пострадали.

«На высоте более 6 тысяч метров один из туристов еще 28 июля попал под лавину, другие, сообщив об этом, вскоре перестали выходить на связь. Организаторы поездки из Москвы попросили о помощи горно-спасательный центр при ассоциации туроператоров. Утром 4 августа вертолет вылетел на поиски туристов и потерпел крушение при посадке на ледник. При крушении вертолета погиб пилот и четыре пассажира получили ранения», - сообщили РИА Новости в ассоциации туроператоров Таджикистана.

На место крушения направлен другой отряд спасателей, он же займется помощью московским туристам.

Ранее в Кабардино-Балкарии попавшие под камнепад туристы из Мурманска эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Спасатели МЧС привлекли для работ коммерческий вертолет.