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Попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали с помощью вертолета

Ян Брацкий
21:44 01.08.2021
Пострадавшие туристы из Мурманска чувствуют себя хорошо, помощь медиков им не понадобилась.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС России
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Попавшие под камнепад в Кабардино-Балкарии туристы из Мурманска эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по КБР Кантемир Беров.

«По состоянию на 19:40 поисково-спасательные работы завершены. Спасатели МЧС России с привлечением коммерческого вертолета эвакуировали двух альпинистов из города Мурманска, от дальнейшей медпомощи альпинисты отказались», - рассказал Беров.

Инцидент произошел в ущелье Безенги, на горе Джангитау. Помощь потребовалась альпинистам 1973-го и 1978-го годов рождения. Для их поисков и спасения привлекались пятеро спасателей и один вертолет. В МЧС по региону еще раз предупредили гостей об опасности самостоятельных походов в горы.

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