Шойгу: время загрузки полетного задания в вооружение самолета сократилось в три раза

Сергей Шойгу заявил, что время загрузки полетного задания в вооружение самолета сократилось в три раза. Это было опробовано в ходе боевых действий в Сирии.

«Речь идет о самолетах Су-34. Мы освоили на этом самолете новые, современные, очень эффективные виды вооружения и доразведки. На этом самолете в последние четыре года доведение полетного задания до вооружения сокращено в три раза», - сказал Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода.

По его словам, раньше полетное задание надо было загружать до вылета, когда летели, обстановка могла меняться. Но сейчас полетное задание загружается в оружие по ходу полета.

Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики.