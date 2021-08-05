Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу: время загрузки полетного задания в вооружение самолета сократилось в три раза

Тимур Шерзад
12:35 05.08.2021
По словам министра, раньше полетное задание надо было загружать до вылета, когда летели, обстановка могла меняться. Но сейчас полетное задание загружается в оружие по ходу полета. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сергей Шойгу заявил, что время загрузки полетного задания в вооружение самолета сократилось в три раза. Это было опробовано в ходе боевых действий в Сирии. 

«Речь идет о самолетах Су-34. Мы освоили на этом самолете новые, современные, очень эффективные виды вооружения и доразведки. На этом самолете в последние четыре года доведение полетного задания до вооружения сокращено в три раза», - сказал Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода.

По его словам, раньше полетное задание надо было загружать до вылета, когда летели, обстановка могла меняться. Но сейчас полетное задание загружается в оружие по ходу полета. 

Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:35 Армия
Видео
Шойгу: время загрузки полетного задания в вооружение самолета сократилось в три раза
10:07 Спорт
Российский боксер Батыргазиев завоевал золотую медаль в Токио
11:33 Армия
Видео
Огонь из гаубиц и минометов: курсанты ВУЦ выполнили боевые стрельбы в Крыму
06:37 Армия
Видео
Военные инженеры ВВО прибыли в Якутск для борьбы с лесными пожарами
11:17 Армия
Создатели бренда «Армия России» отмечены государственной наградой президента Российской Федерации
Популярное
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Видео
Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.