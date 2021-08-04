ВОЗ призвал ввести мораторий на повторную вакцинацию до конца сентября

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны до конца сентября ввести мораторий на бустерную вакцинацию от коронавируса - повторные прививки, усиливающие эффект препарата. Как заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, решение связано с желанием вакцинировать как можно больше людей.

«ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки по крайней мере до конца сентября», - сказал он на брифинге в Женеве.

Глава организации уточнил, что мораторий может позволить направить вакцины в страны, где наблюдается нехватка препарата. Таким образом ВОЗ стремится к 10% вакцинированных во всем мире.

Ранее Гебрейесус заявил, что коронавирус продолжает мутировать, поэтому в будущем человечеству угрожают его более заразные варианты. Сегодня к числу потенциально опасных относятся четыре штамма - «альфа», «бета», «гамма» и «дельта».