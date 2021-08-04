Российские синхронистки завоевали золото на ОИ-2021 в Токио

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали очередную золотую медаль на Олимпийских играх-2021 в Токио. Награда стала уже 14-й по счету у российской команды.

В сумме за техническую и произвольную части синхронистки набрали 195,9079 балла. Вслед за россиянками расположились представительницы Китая с 192,4499 баллами и Украины (189,4620 балла).

Для Ромашиной медаль стала шестой золотой в спортивной карьере. Так она получила статус самой титулованной спортсменки в истории синхронного плавания.