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Российские синхронистки завоевали золото на ОИ-2021 в Токио

Егор Левин
14:45 04.08.2021
В сумме за техническую и произвольную части Ромашина и Колесниченко набрали 195,9079 балла.
Российские синхронистки завоевали золото на ОИ-2021 в Токио
© Фото: Wang Jingqiang, XinHua, Globallookpress
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Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали очередную золотую медаль на Олимпийских играх-2021 в Токио. Награда стала уже 14-й по счету у российской команды.

В сумме за техническую и произвольную части синхронистки набрали 195,9079 балла. Вслед за россиянками расположились представительницы Китая с 192,4499 баллами и Украины (189,4620 балла).

Для Ромашиной медаль стала шестой золотой в спортивной карьере. Так она получила статус самой титулованной спортсменки в истории синхронного плавания.

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