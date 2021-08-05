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Статуя сумоиста пугает лошадей на Олимпиаде

Светлана Иванова
13:54 05.08.2021
Животные замечали агрессивную фигуру при завершении резкого поворота во время квалификационных олимпийских соревнований по прыжкам.
Статуя сумоиста пугает лошадей на Олимпиаде
© Фото: Friso Gentsch, dpa, Globallookpress
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Статуя борца сумо в натуральную величину, придерживающая барьер на конных соревнованиях Олимпиады в Токио, оказалась слишком реалистичной. В результате лошади пугаются фигуры сумоиста, который «готов атаковать». Об этом AP рассказали участники турнира.

Британский наездник Гарри Чарльз отметил, что при приближении к препятствию №10 во время квалификационных олимпийских соревнований по прыжкам взгляд сразу упирается в ягодицы «здоровенного парня». Спортсмен отметил, что животные видят фигуру при завершении резкого поворота перед совершением прыжка, а также подчеркнул, что пять лошадей действительно испугались «сумоиста».

«Она (статуя сумоиста. - Прим. ред.) выглядит очень реалистичной», - добавил израильский наездник Тедди Флок.

Агрессивная фигура, которую лошади видят при заходе на прыжок, вряд ли нравится животным, добавил он.

«Мы предпринимали попытки успокоить лошадей. Для них оказалось неожиданностью видеть сумоиста так близко», - подчеркнула француженка Пенелопа Лепревос.

Вопросы у некоторых наездников вызвало и яркое освещение арены стадиона, а также некоторые другие декорации. Спортсмены сочли, что не все элементы обстановки подходят для соревнований с участием животных.

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