Спорт «Мы вас разгромим!»: в Токио стартовали Олимпийские игры Алексей Курильченко Константин Коковешников Несмотря на коронавирус, Олимпиада в Токио все-таки стартовала. © Фото: Alfredo Falcone, LaPresse, Globallookpress Читайте нас на: Олимпийские игры в Токио, которые впервые в истории были перенесены и еще буквально накануне были на волоске от отмены - все-таки открылись. И пусть стадион абсолютно пуст, если не считать императора Японии, президента Франции и других официальных лиц - это все же дает надежду на то, что мир сумеет вернуться к нормальной жизни. Наша команда по известным причинам называется ROC - Российский олимпийский комитет. Но уже родился девиз We will ROC you - «Мы вас разгромим!». Праздник спорта и символ мира на земле - не случайно во время Олимпийских игр по традиции прерывают все войны. Главное международное событие в мире спорта проходит на год позже запланированного, впервые в истории без зрителей - за исключением журналистов и членов международных делегаций. На фоне протестов, которые не стихают даже во время церемонии открытия. Из-за солидарности с японцами, которые не смогут присутствовать на Олимпиаде, приехать на стадион отказался бывший премьер Синдзо Абэ, при котором его страна выиграла право на проведение соревнований. За сутки до Олимпиады был уволен главный режиссер церемонии открытия - из-за внезапно всплывшего в сети видеоролика 20-летней давности, на котором он шутит про Холокост. Открытию Олимпиады предшествовал еще один скандал. На официальном сайте организаторы соревнований фактически признали Крым российским. Затем линию, отделяющую его от Украины, убрали. «Я думаю, что это безалаберность организаторов, которая была в нашу пользу. Скорее всего международный комитет признает Крым украинским ,а не российским. Они придерживаются мнения Америки и Евросоюза, и здесь питать иллюзий не стоит», - считает депутат Светлана Журова. Традиционный парад команд открывает Греция, где прошли первые Олимпийские игры, а замыкает страна-хозяйка. Между ними делегации из более чем 200 стран, которые появляются на стадионе в соответствии с японским алфавитом. Наши спортсмены проходят под счастливым номером 77. Олимпийские чемпионы - фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов несут в руках флаг Олимпийского комитета России. Выступать под национальным триколором им запрещают санкции WADA. Russian Olympic Committee - или ROC - название команды созвучно припеву знаменитой песни группы Queen. «Я уже видел достаточно остроумные кричалки или мемы, взяты слова из американской песни. We will ROC you. Раз нам такую аббревиатуру одобрили, значит, символизм обязывает дополнительно стараться всех побеждать», - считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Всего нашу страну представят больше 330 спортсменов. Они выступят почти во всех олимпийских дисциплинах. Хорошим результатом в министерстве спорта называют попадание в тройку лучших в общекомандном зачете. После парада спортсмены произносят клятву. А две тысячи дронов образуют в небе эмблему Токийских Игр и нашу планету. Которая в ближайшие 2 недели с замиранием сердца будет следить за выступлением лучших спортсменов мира. Несмотря на коронавирус, Олимпиада в Токио все-таки стартовала. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика