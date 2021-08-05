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Минобороны ожидает завершения работы по ударному беспилотнику «Охотник» к 2022 году

Тимур Шерзад
14:01 05.08.2021
Речь, по словам министра, будет идти о перспективах на десяток лет вперед, что позволит промышленности построить долгосрочные планы с комплектованием по необходимым материалам заранее. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу рассчитывает, что работы по тяжелому ударному беспилотнику «Охотник» будут завершены к 2022 году. 

«Надеемся на то, что к 2022 году работа будет завершена и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооруженных силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт», - сказал Шойгу на совещании во время посещения Новосибирского авиастроительного завода. 

Причем речь, по словам министра, будет идти о перспективах на десяток лет вперед, что позволит промышленности построить долгосрочные планы с комплектованием по необходимым материалам заранее. 

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что время загрузки полетного задания в бомбардировщики Су-34 удалось сократить в три раза, что позволило сделать это не до вылета, а уже в воздухе. 

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