Минобороны ожидает завершения работы по ударному беспилотнику «Охотник» к 2022 году

Министр обороны России Сергей Шойгу рассчитывает, что работы по тяжелому ударному беспилотнику «Охотник» будут завершены к 2022 году.

«Надеемся на то, что к 2022 году работа будет завершена и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооруженных силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт», - сказал Шойгу на совещании во время посещения Новосибирского авиастроительного завода.

Причем речь, по словам министра, будет идти о перспективах на десяток лет вперед, что позволит промышленности построить долгосрочные планы с комплектованием по необходимым материалам заранее.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что время загрузки полетного задания в бомбардировщики Су-34 удалось сократить в три раза, что позволило сделать это не до вылета, а уже в воздухе.