Российско-индийские учения «Индра-2021» стартовали в Волгоградской области

В Волгоградской области стартовали учения России и Индии «Индра-2021», которые пройдут с 1 по 13 августа, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Мероприятия направлены на обмен опытом между странами и выработку новых форм противостояния террористическим вызовам.

В торжественной церемонии открытия, которая проходила на полигоне Прудбой, приняли участие военнослужащие и военачальники двух стран. Командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Андрей Сычевой пожелал участникам маневров успешного взаимодействия. По его словам, предстоящие учения укрепят военное сотрудничество России и Индии.

Маневры Индии и России «Индра» проводятся с 2003 года. С российской стороны в них примут участие порядка 250 военнослужащих. Такой же численный состав и у индийских коллег.

В мероприятиях задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град», автомобильную технику повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовую и армейскую авиацию ЮВО.