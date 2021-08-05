Шойгу проверил ход работ над беспилотником «Охотник» на заводе в Новосибирске

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиационный завода им. В.П.Чкалова (НАЗ им. В.П. Чкалова). В ходе визита на предприятие он ознакомился с ходом работ над тяжелым ударным беспилотником «Охотник», сообщает Министерство обороны РФ.

Сотрудники предприятия проводят плановую работу по изготовлению опытных образцов БЛА С-70 в рамках программы «Охотник», добавили в военном ведомстве.

Тяжелый беспилотник выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

3 августа 2019 года экспериментальный образец БЛА С-70 совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - российская авиастроительная компания, расположенная в Новосибирске. Основан в 1936 году, а сейчас является одним из крупнейших самолетостроительных предприятий страны.