Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео

Задержанного в Москве мужчину, выбросившего своего малолетнего сына с пятого этажа жилого дома, доставили в следственное управление по Юго-Восточному административному округу. Кадры с ним опубликовал СК по Москве.

Установлено, что мужчина скрылся после совершенного поступка. Вскоре его местонахождение было установлено и он был доставлен в подразделение для проведения необходимых следственных действий.

Ранее сильно пострадавший малолетний ребенок был обнаружен вблизи жилой многоэтажки в Москве. Из-за падения с большой высоты он получил серьезные повреждения и был направлен в медучреждение.