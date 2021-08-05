Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Мужчина скрылся после совершенного им поступка, но вскоре был обнаружен и доставлен в подразделение для проведения необходимых следственных действий.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Задержанного в Москве мужчину, выбросившего своего малолетнего сына с пятого этажа жилого дома, доставили в следственное управление по Юго-Восточному административному округу. Кадры с ним опубликовал СК по Москве.
Установлено, что мужчина скрылся после совершенного поступка. Вскоре его местонахождение было установлено и он был доставлен в подразделение для проведения необходимых следственных действий.
Ранее сильно пострадавший малолетний ребенок был обнаружен вблизи жилой многоэтажки в Москве. Из-за падения с большой высоты он получил серьезные повреждения и был направлен в медучреждение.