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«Ценность утрачена»: уполномоченный по правам рассказала о семье выброшенного отцом ребенка

Кира Карон
11:08 05.08.2021
Ольга Ярославская прокомментировала ситуацию о ребенке, которого отец выбросил с пятого этажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве на улице Шумилова ребенок был выброшен из окна пятого этажа. По данным ГСУ СК РФ, ребенка выбросил отец, который после происшествия скрылся. Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская сообщила «Звезде», что семья на профилактическом учете не состояла и является благополучной.

«Ведется следствие, возбуждено уголовное дело на попытку убийства. Могу только одно сказать, что семья на профилактическом учете не состояла, является благополучной. Это случается от обстоятельств, от количество выпитого или употребленного. Это делают и маргинальные семьи, и обычные семьи», - сказала Ярославская.

Она отметила, что случаи с детьми, которых выбрасывают или оставляют на улице, увеличиваются, и это связано с утратой ценностей в обществе.

«Здесь, мне кажется, нужно смотреть вглубь. А вглубь мы можем говорить, что ценность детства как отдельная ценность утрачена в обществе. Об этом говорит количество абортов, которые с легкостью все делают, количество оставляемых, выбрасываемых детей. К сожалению, эта ценность, на мой взгляд, утрачена», - заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что сильно пострадавший ребенок был обнаружен вблизи жилой многоэтажки в Москве. В результате случившегося ребенок получил серьезные повреждения и был направлен в медучреждение города. Мужчина, по данным ГСУ СК РФ, задержан.

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