Шойгу проверит исполнение гособоронзаказа на авиазаводе в Новосибирске

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сегодня проверит исполнение гособоронзаказа на Новосибирском авиационном заводе им. В.П.Чкалова (НАЗ им. В.П. Чкалова). Об этом сообщает Министерство обороны РФ в четверг, 5 августа.

Шойгу проинспектирует производственные мощности завода, а также проведет совещание. Также министр заслушает доклад командования Центрального военного округа о выполнении мероприятий боевой подготовки.

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - российская авиастроительная компания, расположенная в Новосибирске. Основан в 1936 году, а сейчас является одним из крупнейших самолетостроительных предприятий страны.