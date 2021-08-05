Российский боксер Батыргазиев завоевал золотую медаль в Токио

Боксер сборной Российской Федерации Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио в весовой категории до 57 кг. Наш спортсмен победил соперника из США Дюка Рэгана, окончив поединок со счетом 3:2.

Для российской команды золото Альберта Батыргазиева стало 15-м на Олимпиаде в Токио. А для боксеров РФ - это золотая медаль в Токио.

В соревнованиях по тому же виду спорта в категории до 75 кг бронзовая медаль также досталась российской сборной. Награду за третье место получил наш боксер Глеб Бакши.

В активе сборной России стало теперь 55 медалей (15-21-19). Российская команда располагается на пятой строчке в общем медальном зачете.