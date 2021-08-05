Бомбардировщики Ту-22М3 применят на российско-узбекских учениях на афганской границе

Четыре бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России применят на российско-узбекских учениях на афганской границе.

Сверхзвуковые ракетоносцы уже перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область. Следующий этап - сами учения на полигоне Термез в Узбекистане на афганской границе.

В ходе учений экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, достигнут полигона Термез и нанесут групповые бомбовые удары по условным замаскированным лагерям боевиков. Прикрывать их будет пара истребителей МиГ-29 Узбекистана.

Всего в учениях примут участие около полутора тысяч военнослужащих России и Узбекистана. Длиться они будут с 5 по 10 августа.