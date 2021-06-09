Проверка выявила нарушения в работе всех надувных батутов на Алтае

В Алтайском крае после проверки инспекторов Гостехнадора было принято решение временно закрыть все аттракционы с надувными батутами для отдыха детей. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, нарушения были выявлены при монтаже каждой из развлекательно-спортивных конструкций.

«В ходе проверок установлены эксплуатанты аттракционов, использование всех проверенных надувных батутов приостановлено», - сообщили местные власти.

Нарушители должны будет заплатить крупные штрафы, уточняет РИА Новости.

Сотрудники прокуратуры РФ и Гостехнадзора провели инспекции после того, как у одного из ТЦ в Барнауле опрокинулся батут с детьми. В результате двух девочек трех и четырех лет отбросило на трамвайные рельсы, дети получили очень тяжелые травмы.