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Проверка выявила нарушения в работе всех надувных батутов на Алтае

Валентина Пескова
11:28 09.06.2021
Инспекции Гостехнадора были проведены после того, как у одного из торговых центров в городе взорвался надувной батут и две девочки получили серьезные травмы.
Проверка выявила нарушения в работе всех надувных батутов на Алтае
© Фото: Виталий Арутюнов, РИА Новости
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В Алтайском крае после проверки инспекторов Гостехнадора было принято решение временно закрыть все аттракционы с надувными батутами для отдыха детей. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, нарушения были выявлены при монтаже каждой из развлекательно-спортивных конструкций.

«В ходе проверок установлены эксплуатанты аттракционов, использование всех проверенных надувных батутов приостановлено», - сообщили местные власти.

Нарушители должны будет заплатить крупные штрафы, уточняет РИА Новости.

Сотрудники прокуратуры РФ и Гостехнадзора провели инспекции после того, как у одного из ТЦ в Барнауле опрокинулся батут с детьми. В результате двух девочек трех и четырех лет отбросило на трамвайные рельсы, дети получили очень тяжелые травмы.

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