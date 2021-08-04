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«Противостоит любому танку НАТО»: в США высказались о новинке российской военной промышленности

Кира Карон
09:34 04.08.2021
В Америке российский танк Т-14 «Армата» назвали самой амбициозной новинкой.
«Противостоит любому танку НАТО»: в США высказались о новинке российской военной промышленности
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Соединенных Штатах назвали российский танк Т-14 «Армата» самой амбициозной новинкой российской военной промышленности. Об этом говорится в журнале The National Interest.

«Т-14 обладает лучшими характеристиками в своем классе и, кажется, способен противостоять любому танку НАТО», - говорится в публикации.

Автор статьи в своем заголовке назвал танк «убийцей». Также в публикации отметили, что единственный недостаток Т-14  - его стоимость. Поставки танка в войска начнутся в 2022 году.

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне «Уралвагонзавод». На основе платформы создаются ОБТ (основной боевой танк), боевая машина пехоты, САУ и ряд других бронемашин.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех») на военной выставке MILEX 2021 в Минске покажет танк Т-14 на платформе «Армата» и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ).

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