«Противостоит любому танку НАТО»: в США высказались о новинке российской военной промышленности

В Соединенных Штатах назвали российский танк Т-14 «Армата» самой амбициозной новинкой российской военной промышленности. Об этом говорится в журнале The National Interest.

«Т-14 обладает лучшими характеристиками в своем классе и, кажется, способен противостоять любому танку НАТО», - говорится в публикации.

Автор статьи в своем заголовке назвал танк «убийцей». Также в публикации отметили, что единственный недостаток Т-14 - его стоимость. Поставки танка в войска начнутся в 2022 году.

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне «Уралвагонзавод». На основе платформы создаются ОБТ (основной боевой танк), боевая машина пехоты, САУ и ряд других бронемашин.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех») на военной выставке MILEX 2021 в Минске покажет танк Т-14 на платформе «Армата» и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ).