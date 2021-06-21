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«Армату» представят на выставке MILEX-2021 в Минске

Андрей Аркадьев
12:23 21.06.2021
Также Уралвагонзавод покажет уникальную боевую машину поддержки танков, танки Т-90МС, Т-90С и модернизированный Т-72.
«Армату» представят на выставке MILEX-2021 в Минске
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) на военной выставке MILEX 2021 в Минске покажет танк Т-14 на платформе «Армата» и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ), сообщает пресс-служба предприятия.

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне «Уралвагонзавод». На основе платформы создаются ОБТ (основной боевой танк), боевая машина пехоты, САУ и ряд других бронемашин.

Т-14 - первый в мире танк, реализующий в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где он используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Широкой публике был представлен на Параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В том же году изготовлена предсерийная партия из 20 танков.

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