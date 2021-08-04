Судно «Метеор 120Р» нового поколения спустили на воду в Нижегородской области

Первое судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» представили в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Он разрабатывается АО «ЦКБ по СПК им. Алексеева».

«Судов было очень много. Была такая производительность что каждый год создавалось новое судно на подводных крыльях», - рассказал заслуженный работник ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева Юрий Лядов.

По словам главы региона Глеба Никитина, строительство этих уникальных кораблей было возобновлено в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013−2030 годы».

«Многое шагнуло вперед, так как в судно заложена большая мощность, оно получилось очень экономичное. Оно расходует 50% мощности при этом везет все это судно», - добавил испытатель ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева Геннадий Игнатьев.

Закладка судна состоялась в декабре прошлого года и ввод в эксплуатацию запланирован на август следующего. Это станет хорошим подарком для горожан, отмечающих 800-летие столицы Приволжья.

«У нас есть поселения и люди, которые в них живут до которых в сезон можно только таким образом добраться, за исключением авиаперевозок», - заключила Губернатор ХМАО — Югра Наталья Комарова.

Ранее в Камчатском крае в пункте базирования Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялась торжественная встреча атомного подводного крейсера «Омск», вернувшегося после выполнения поставленных задач.