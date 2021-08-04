На Камчатке торжественно встретили атомный подводный крейсер «Омск»

В Камчатском крае в пункте базирования Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялась торжественная встреча атомного подводного крейсера «Омск», вернувшегося после выполнения поставленных задач.

Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил экипаж с успешным выполнением боевой задачи и по традиции вручил военнослужащим жареного поросенка. Командующий отметил, что экипаж в очередной раз показал высокий профессионализм и готовность к выполнению любых поставленных задач.

После поздравления вице-адмирал Владимир Дмитриев вручил ведомственные награды, грамоты и ценные подарки наиболее отличившимся военнослужащим. Также моряков-подводников поздравили руководство местной администрации, ветераны, участники Юнармейского движения и представители женсовета подводного крейсера.

В прошлом году атомный подводный крейсер «Омск» проекта 949А принимал участие в учениях «Океанский щит-2020», которые проходили в акватории Баренцева моря под общим руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.