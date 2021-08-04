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Захватывает дух: на Эльбрусе завершился третий этап конкурса «Эльбрусское кольцо»

Виталий Никулин
07:32 04.08.2021
Военнослужащие высокогорных подразделений добрались на точку заданной высоты всего лишь за полтора часа, выполнив подъем в 1500 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Перепады высот и температур, суровый климат высокогорья и пейзажи, от которых захватывает дух. На третьем этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» горные подразделения завершили борьбу за право представлять Россию на международном этапе.

Командир команды ВДВ Григорий Иванов свой 30-й день рождения отмечает на старте. Третий этап «Эльбрусского кольца». В голубых глазах на фоне голубого берета - сосредоточенность и тревога. Впереди - восхождение на пик Европы, Эльбрус. За два дня нужно пройти 30 километров вверх на высоту 5 642 метра.

«Третий этап - самый трудоемкий с точки зрения высотной составляющей. Военнослужащие стартуют внизу, где лето и жарко. А будут финишировать уже в снегу, где холодно. То есть это такое испытание на мужество и умение переносить тяжести, которое нужно уметь пережить», - комментирует вице-президент Федерации альпинизма России, заместитель главного судьи конкурса «Эльбрусское кольцо» Иван Душарин.

Команды провожают живописные виды поляны Азау. С каждым метром виды становятся суровее, а климат - жестче. Станция «Мир» встречает команды дождем с градом. Военнослужащие высокогорных подразделений с момента старта в эту точку добрались всего лишь за полтора часа и выполнили подъем в полторы тысячи метров. Дорога сюда на канатном подъемнике составляет 30 минут.

Для сравнения на стандартный «штурм» Эльбруса для туристов закладывается до 11 дней. Военные альпинисты уже через два с половиной часа находятся у его подножья. Поднимаясь на высоту в 4 100 метров на финише первого дня восхождения кому-то приходится вызывать медиков, военные нюхают нашатырь.

«Главное дошли. Время хорошее. ВДВ лучшие. Горжусь ребятами всеми», - заявляет командир команды ВДВ Григорий Иванов.

На последнем рывке с каждым шагом становится все тяжелее. Но команды одна за одной восходят на вершину. Сигнальная ракета оповещает: вершина покорена. Последняя и самая высотная спецзадача «Эльбрусского кольца» выполнена. Первые в общем зачете - десантники. Меньше, чем через три недели они выйдут на тот же горный маршрут. Впереди их ждет международный этап АРМИ.

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