Разлив авиационного топлива произошел из-за схода с рельсов грузовых вагонов в Забайкалье

В Забайкальском крае произошла авария на железнодорожных путях, вызвавшая сход с рельсов десяти вагонов. Согласно имеющейся информации, два грузовых состава столкнулись друг с другом на путях, что привело к последствиям на перегоне Алеур - Бушулей утром 4 августа.

В результате случившегося никто не пострадал. Движение на месте происшествия временно приостановили. В связи с этим была объявлена возможной остановка двух пассажирских поездов, направляющихся во Владивосток.

После схода вагонов две цистерны с авиационным топливом оказались опрокинутыми и произошла утечка вещества. К пострадавшему составу были направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. Для успешного избежания возгорания из-за пролившегося топлива на место случившегося был отправлен пожарный поезд. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.