Движение приостановлено: грузовые составы столкнулись в Забайкалье

Из-за столкновения грузовых составов на перегоне Алеур - Бушулей в Забайкалье было принято решение о приостановке движения. Как сообщается на сайте Забайкальской железной дороги, инцидент произошел 3 августа в 22.40 по московскому времени.

«Произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Никто не пострадал. В то же время, уточняется угроза экологической безопасности.

В целях ликвидации последствий на место направили восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. Работают оперативные штабы. Из-за случившегося ожидаются задержки пассажирских поездов.