В Москве ребенок упал с пятого этажа
В МВД поступила информация о падении ребенка с пятого этажа.
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В Москве на улице Шумилова ребенок упал с пятого этажа. На данный момент он доставлен в больницу. Об этом сообщили в столичном МВД.
«Поступила информация о падении несовершеннолетнего ребенка с пятого этажа на улице Шумилова, ребенок передан медикам, проводятся мероприятия по розыску и задержанию лиц, возможно причастных к происшествию», - сообщили в ведомстве.
В то же время в Telegram-каналах появилась информация, что отец выбросил трехлетнего сына с пятого этажа. Позже мужчина сбежал с места происшествия.