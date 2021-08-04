В Москве ребенок упал с пятого этажа

В Москве на улице Шумилова ребенок упал с пятого этажа. На данный момент он доставлен в больницу. Об этом сообщили в столичном МВД.

«Поступила информация о падении несовершеннолетнего ребенка с пятого этажа на улице Шумилова, ребенок передан медикам, проводятся мероприятия по розыску и задержанию лиц, возможно причастных к происшествию», - сообщили в ведомстве.

В то же время в Telegram-каналах появилась информация, что отец выбросил трехлетнего сына с пятого этажа. Позже мужчина сбежал с места происшествия.