Мужчина получил смертельные травмы в стрелковом клубе Москвы

В частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади в Москве обнаружили тело мужчины. Как сообщили в прокуратуре, он мог получить смертельные травмы во время стрельбы из пистолета. По факту инцидента организована проверка.

«Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади тела мужчины 1965 года рождения», - говорится в сообщении на сайте столичной прокуратуры.

В ходе проверки будет оценена безопасность оказываемых клубом услуг и соблюдение законов об обороте оружия.

В июне прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту стрельбы по двум подросткам у школы. Пострадавшие были госпитализированы.