Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту стрельбы по подросткам в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области по факту стрельбы по двум подросткам у школы проводится проверка. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с получением ранений двумя подростками 15 и 16 лет в поселке Краснооктябрьском города Волжского Волгоградской области», - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы.

На данный момент полиция начала поиск мужчины, который выстрелил, предположительно, из пневматического оружия по двум подросткам у школьного учреждения.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть управления МВД РФ по городу Волжский примерно в 10.45. У одного ребенка диагностировано повреждение голени и у другого - плеча.