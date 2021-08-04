Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Невинномысске трое подростков утонули в канале

Алексей Курильченко
22:46 04.08.2021
Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Невинномысске.
© Видео: СК РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

В городе Невинномысск трое подростков утонули в канале. На место прибыли следователи, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело. Также проводится поиск тел погибших.

«По данному факту следственным отделом по городу Невинномысск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ)», - говорится на сайте СУ СК по Ставропольскому краю.

Ранее Следственный комитет России опубликовал кадры из Красноярского края. Там следствию удалось найти на месте палаточного лагеря тело туриста, погибшего ранее в результате нападения медведя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:45 В стране и мире
СМИ: самолет Екатеринбург - Москва подал сигнал тревоги над Удмуртией и стал снижаться
23:43 В стране и мире
Отец выбросил малолетнего мальчика из окна пятого этажа в Москве
20:42 Спорт
Видео
«Может, и я буду за "Ростов" играть»: гимнаст Нагорный с юмором прокомментировал смену тренера клуба
18:59 В стране и мире
Видео
Момент въезда машины в рынок в Калининграде попал на видео
17:40 В стране и мире
Видео
В Калининграде автомобиль на скорости протаранил придорожные магазины
Популярное
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
Видео
В Генконсульстве РФ рассказали подробности смертельного ДТП с россиянами в Анталье
«Нужно время»: представитель МакSим сообщила о состоянии певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.