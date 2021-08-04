В Невинномысске трое подростков утонули в канале

В городе Невинномысск трое подростков утонули в канале. На место прибыли следователи, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело. Также проводится поиск тел погибших.

«По данному факту следственным отделом по городу Невинномысск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ)», - говорится на сайте СУ СК по Ставропольскому краю.

Ранее Следственный комитет России опубликовал кадры из Красноярского края. Там следствию удалось найти на месте палаточного лагеря тело туриста, погибшего ранее в результате нападения медведя.