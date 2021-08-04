«Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Московский «Спартак» проиграл в первом матче квалификации Лиги чемпионов.
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
Российский футбольный клуб «Спартак» проиграл португальской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра в Москве завершилась со счетом 0:2.
Голы в ворота «красно-белых» оформили Рафа Силва на 51-й минуте и Жильберто на 74-й.
Ранее «Спартак» уступил «Рубину» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Игра в Казани завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Илья Самошников.