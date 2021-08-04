Начальник службы по безопасности движения «Мосгортранса» отстранен после ДТП на Боровском шоссе

После крупного ДТП на Боровском шоссе отстранен от выполнения должностных обязанностей начальник службы по безопасности и управления движением «Мосгортранса». Об этом сообщает столичный Дептранс.

«В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс"», - сообщается в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное.

На Боровском шоссе произошла крупная авария с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. При столкновении пострадали восемь человек.